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Как Стивен Спилберг пережил уход дочки в порно

11 марта 2020, 15:49

Дочь Стивена Спилберга Микаэла призналась, что гордится реакцией родителей на ее перемены в карьере.

Михаэла Спилберг
Михаэла Спилберг / Instagram

Дочь Стивена Спилберга раскрыла правду о чувствах ее родителей относительно карьеры в порно бизнесе.

Микаэла Спиблерг без цензуры раскрыла семейные тайны изданию The Sun.

"Мои родители - несмотря на то, что пишут люди - не смущены, они фактически ожидали, что это станет моей карьерой... своего рода искусством аутсайдера... или запретным искусством, потому что они всегда знали, что я была немного невротичной. Они всегда знали: что бы я ни захотела сделать в жизни, я, вероятно, сделаю это, нравится им это или нет. Так что это отчасти похоже на некоторое облегчение. Как будто они готовились к новостям об этом, и им не грустно из-за меня и моего выбора профессии", - рассказала Микаэла.

Сама Микаэла также не считает своих родителей жертвами.

"Мне из-за них не грустно. Люди не должны расстраиваться за них. Люди говорят: Мне жаль твоих родителей. Но никто здесь не является жертвой", - говорит она.

Напомним, что в феврале Микаэла Спилберг публично объявила, что идет работать на PornHub видео со своим участием.

"Я устала ненавидеть свое тело. Устала работать изо дня в день на работе, которая не приносит мне никакого удовольствия. Занимаясь этим, я чувствую, что могу "удовлетворить" других, и это приятно, потому что я не чувствую себя униженной", - объяснила она свой выбор. - Честно говоря, я так долго ненавидела свою грудь, но загрузив в сеть несколько первых видео, я, наконец-то, научилась принимать ее. К тому же поняла, что она - мой источник дохода".

До этого появилась информация, что дочь Стивена Спилберга была арестована.

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