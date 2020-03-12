Известный голливудский актер заразился коронавирусом COVID-19

Том Хэнкс - Фото facebook.com/pg/TomHanks

Известный голливудский актер и продюсер Том Хэнкс заразился опасным коронавирусом COVID-19, о пандемии которого ранее заявили в ВОЗ. Также болезнь подхватила и его супруга.

Как сообщил сам актер, сначала он почувствовал себя нехорошо, наблюдались симптомы простуды.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (супруга Тома Хэнкса, - ред.) был озноб, который приходил и уходил, и небольшая температура", - написал актер в Facebook.

Пара прошла обследование в Австралии. По его результатам стало известно, что и сам Том Хэнкс, и его супруга больны коронавирусом.

"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих", - поделился актер.

Том Хэнкс известен благодаря своим ролям в таких фильмах: Большой, Форрест Гамп, Спасти рядового Райана, Изгой, Чудо на Гудзоне.

Напомним, знаменитый американский музыкальный фестиваль Coachella впервые не состоится в апреле 2020 года. Организаторы сообщили, что мероприятие перенесли. Дело в том, что в округе Риверсайд, штат Калифорния, где он проходит, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.