"Похоже, оргазм": Наргиз в БДСМ-упряжке страстно извернулась в экстазе

Наргиз / Instagram

Российская певица Наргиз, которая начала сольную карьеру после ухода от Фадеева, поделилась БДСМ-фото.

Наргиз показала похотливое фото в Instagram.

"Придумайте название", - пишет Наргиз под фото.

На снимке Наргиз на руках у "коллеги" руслана в БДСМ-упряжи, связанная, откинулась назад, демонстрирую некие особо соблазнительные аспекты своего тела и черные трусики.

Наргиз / Instagram

Подписчики Наргиз разделились во мнениях, но большинству все же понравился ее похотливый образ.

"Сильно похоже на оргазм)). Может, феерия?", "Во все тяжкие", "Наргиз в позе", "Мазохисты на отдыхе", "Танцы дьяволов", "Одних отвернула, других притянула. Мне, например, нравится. А фото можно назвать "На разрыв аорты", "Наргиз, падение", "Млять сколько гневных комментов от затюканных, обидчевых, моралистов.. А по простому бабская зависть...зависть, что у вас в полтинник не будет таких шикарных ног,..не будет такой сексуальной, бешеной энергетики... А главное вы дамыс не можете себе это позволить..позволить быть самим собой, что позволяет себе Наргиз.. Все не довольные быстро подобрали свои опы и ушли...", "Музыкальный оргазм", "Огненный цвяточек", "Обуздание музы", - пишут в комментариях.

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