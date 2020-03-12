Коронавирус в Украине - звезды массово отменяют концеры

В Украине звезды отменяют свои концерты / Reuters

В Украине некоторые исполнители отменили свои концерты, а другие и вовсе отказываются что-то менять, так как "карантинные меры" в Украине - рекомендованные.

Главред подобрал реакцию нескольких самых ярких представителей Украинского шоу биза.

Певец Макс Барских объявил, что отменяет свои выступления почти что на месяц: Всем привет! Сожалею, что приходится писать вам об этом, но следуя решению правительств Германии и Чехии об ограничении общественных мероприятий, тур #NEZEMNAYA в этих странах переносится. Новые даты будут оглашены в ближайшее время. Берегите себя и близких. И до скорой встречи!", - пишет он.

Джамала призвала поклонников не паниковать, а также поделилась своими секретами профилактики. "Проветриваю чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха. Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или просто так же обычным мылом. Еще пользуюсь оксолиновой мазью", - написала певица.

Группа Kazka без зазрения совести отменила целый концертный тур, который начался с 4 марта: "Невероятное шоу должно было стать началом запланированного всеукраинского тура по 28 городам, который мы вынуждены перенести на более благоприятное время. Такое решение было принято нашей командой прежде всего с заботой о здоровье зрителей и участников коллектива и по рекомендации Министерства здравоохранения Украины по организации и посещение мероприятий массового сбора людей".

Квартал перенес концерты и съемки шоу Лига Смеха: "Друзья, в связи с общегосударственным карантином концерты "Вечернего Квартала", которые должны были состояться 17 и 18 марта, также переносятся. Новые даты станут известны чуть позже. Следите за обновлениями на официальных ресурсах".

"ВНИМАНИЕ - СЪЕМКИ "ЛИГИ СМЕХА" переносятся!В связи с общегосударственным карантином записи новых игр Второго этапа "Лиги Смеха", которые должны состоятся 13 и 15 марта, переносятся! Предварительно они состоятся 6 и 8 апреля. Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на новые даты!", - говорится в другом посте.

А вот группа O.Torvald четко очертила ситуацию с количеством больных и шансами украинцев: "Пока еще нет официального документа с подробным разъяснением условий, регламента отмены массовых мероприятий. А потому нет оснований для отмены концертов. Мы будем держать вас в курсе событий",

Организаторы Atlas Weekend и вовсе отрицают перенес фестиваля в 2020 году: "Дорогие фестивальники! В связи с объявлением мирового карантина, хотим успокоить вас: отмена или перенос Atlas Weekend 2020 в другие даты не планируется".

Ранее мы собрали подборку того, что происходит в Украине в первый день карантина из-за коронавируса

Напомним, ранее Кабмин утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.