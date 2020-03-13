В Италии Pornhub стал бесплатным до конца карантина из-за коронавируса

Pornhub в Италии работает бесплатно / Pornhub

Самый популярный сайт мира Pornhub раскрыл карты, и открыл бесплатный доступ к своим премиум записям для жителей Италии, чтобы сделать карантин хоть в чем-то приятным.

Первым об этом написало издание Daily Mail

Итальянцам открыли бесплатный доступ к Pornhub из-за коронавируса - сервис отреагировал на меры правительства страны по профилактике инфекции: во время карантина запрещено выходить на улицу без письменного документа о цели и месте поездки. Таким образом, люди могут выходить только по особому разрешению на работу или в больницу, и проводят большую часть времени в изоляции.

Когда раскрылась благая цель, Pornhub заявил, что премиум-доступ для проживающих в Италии будет бесплатным до 3 апреля, "чтобы помочь им на протяжении недель, которые они проведут дома".

В PornHub уточнили, что для поддержки Италии во время вспышки коронавируса компания решила пожертвовать свой процентный доход с платформы ModelHub за март.

И не просто така - Италия заняла 7-е место в топ-20 стран Pornhub по количеству трафика в 2019 году.

До этого ученые забили тревогу из-за того, что коронавирус вышел из-под контроля, и теперь люди заражаются даже не контактируя с больными.