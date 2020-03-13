Коронавирус в действии - Киркоров отменил концерты

Филипп Киркоров / YouTube

Король русской поп-музыки Филипп Киркоров отреагировал на пандемию коронавируса по-своему.

Киркоров отменил концертный тур по странам Балтии.

Частично это обусловлено тем, что страны Балтии ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время у Филиппа Киркорова должны были состояться концерты в Латвии, Литве и Эстонии. COVID-19 немного нарушил планы артиста.

"У Филиппа должны были пройти концерты в Эстонии, Литве и Латвии. В связи со сложившейся ситуацией вынуждены перенести концерты на октябрь", — пояснила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Концерты должны были пройти с 13 по 18 марта, однако там из-за коронавируса были ограничены все общественные и культурные мероприятия.

Так, власти Литвы и Латвии сообщили о временном закрытии всех школ и введении запрета на все массовые мероприятия. Правительство Латвии объявило режим ЧП до 14 апреля. Эстония отказалась до 1 мая пускать в свои порты круизные суда.

Ранее сообщалось, что украинские исполнители массово отменяют концерты в Украине.