Когда пройдет Евровиденеи 2020 - организаторы меняют планы из-за коронавируса

Евровидение-2020 / сайт конкурса

В Нидерландах решили не переносить дату проведения Евровидения 2020 из-за Коронавируса. А планы на ближайшее будущее объявил мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond.

По его словам, до начала апреля в Роттердаме должны установить сцену. По неожиданному совпадению, до этого времени в странах, которые вводят карантин, он должен закончиться, и можно будет что-то решать.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - сказал Ахмед Абуталеб.

На 13 марта уже все участники представили свои песни на конкурс, и ждут дальнейших планов.

Ранее сообщалось, что украинские исполнители массово отменяют концерты в Украине.