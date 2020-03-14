Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками

Зои Восс (Zoe Voss, настоящее имя - Мелисса Кимбро, дата рождения - 4 января 1990 года, Миннеаполис, Миннесота, США) — американская порноактриса и модель.

Она родилась и выросла в семье французского и итальянского происхождения. После окончания школы Восс училась в кулинарном колледже и работала фотомоделью. Дебютировала в порноиндустрии в 2010 году - сразу после того, как ей исполнилось 20 лет.

Восс снималась в порно для таких популярных студий - Mile High, Girlfriends Films, Zero Tolerance, New Sensations и Pure Play Media. К слову, в 2012 году была номинирована на четыре награды на AVN Awards. По состоянию на 2020-й года, Зои Восс снялась в общей сложности в 115 фильмах.

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