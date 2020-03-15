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"Голый друг сзади": скандальный Панин взорвал Сеть развратным фото

15 марта 2020, 04:49

Алексей Панин отдыхает на острове Маврикий в Индийском океане.

Алексей Панин
Алексей Панин / Instagram

Скандальный актер Алексей Панин уехал отдыхать на берег Индийского океана. По его словам, отпуск он проводит на острове Маврикий.

Так, Панин опубликовал фото, как он отдыхает на берегу океана. При этом на пляже он загорает абсолютно голый.

"Маврикий. ?? Счастье, свобода!" – подписал свое фото актер.

Алексей Панин, Маврикий

Стоит отметить, что подписчики Панина с юмором восприняли его голую выходку: "Так вот откуда взялись эти маленькие дырочки по всему пляжу", "Осторожно!!! там много крабов в песке!!! Следи за собой - будь осторожен", "Не правильно ты, Леша, сфоткался!", "А почему без медицинской маски?", "Когда ловишь рыбку на своего живца", "Кто-то ждет шлепков", "А где голый друг сзади", "Гомик из России", "Все-таки прибил себя гвоздем к пляжу", "Картина Репина "После фистинга на берегу", и другие.

Как ранее сообщал Главред, скандальный Алексей Панин пришел на шоу У Хахачей, чтобы официально высказаться по поводу своих порно-похождений и слитых видео.

Алексей Панин фото Маврикий отдых новости шоу бизнеса
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