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Украинскую "девушку Бонда" подкосил коронавирус

16 марта 2020, 09:28

Коварный китайский коронавирус подкосил и красавицу с украинскими корнями Ольгу Куриленко.

Куриленко
Ольга Куриленко заболела коронавирусом / Reuters

Известная французская и голливудская актриса(уроженка украинского города Бердянск) Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, заразилась китайским коронавирусом Covid-2019. 

Такое сообщения сама актриса опубликовала на собственной странице в  социальной Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!", - написала Куриленко

К слову,помимо роли в "бондиане", она снималась в фильмах Париж, я люблю тебя (Paris, je t'aime, 2006) и Обливион (Oblivion, 2013).

Напомним, ранее известный голливудский актер Том Хэнкс объявил  о том, что вместе со своей женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом COVID-19.
 

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