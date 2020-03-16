Украинскую "девушку Бонда" подкосил коронавирус

Ольга Куриленко заболела коронавирусом / Reuters

Известная французская и голливудская актриса(уроженка украинского города Бердянск) Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, заразилась китайским коронавирусом Covid-2019.

Такое сообщения сама актриса опубликовала на собственной странице в социальной Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!", - написала Куриленко

К слову,помимо роли в "бондиане", она снималась в фильмах Париж, я люблю тебя (Paris, je t'aime, 2006) и Обливион (Oblivion, 2013).

Напомним, ранее известный голливудский актер Том Хэнкс объявил о том, что вместе со своей женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом COVID-19.

