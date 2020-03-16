Порноактриса-кокетка порадовала фанатов сексуальным телом на фото

Тиффани Долл (Tiffany Doll, дата рождения - 20 мая 1986 года, Шербур, Нормандия, Франция) — французская порноактриса.

Родилась и выросла в небольшой коммуне Шербур-Октевиль.

Начала сниматься в порно в 2010 - в возрасте 24-х лет. Тогда же Долл стала новой девушкой Colmax и выиграла конкурс Miss Top Girl в Праге.С тех пор она снималась в порно для студий Evil Angel, Harmony Films, Private, Kick Ass Pictures, New Sensations, Elegant Angel и Woodman Entertainment.

По состоянию на 2020-й Тиффани Долл снялась в 462 порнофильмах и порнороликах.

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