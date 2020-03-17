Актер из сериала Игра престолов сообщил о заражении коронавирусом

Кристофер Хивью сообщил о заражении коронавирусной инфекцией / Фото: Instagram/khivju

В Норвегии о заражении коронавирусной инфекцией сообщил актер Кристофер Хивью, сыгравший роль Тормунда в сериале Игра престолов.

"Привет из Норвегии! С сожалением сообщаю, что у меня сегодня был обнаружен коронавирус COVID-19. Я со своей семьёй буду находиться дома на карантине столько, сколько потребуется", — написал он в Instagram.

Актер отметил, что у него проявились легкие признаки простуды. По словам Хивью, с ним сейчас все в порядке, однако своих поклонников он призвал ответственно отнестись к карантину, поскольку для других людей коронавирус несет опасность. Артист напомнил о необходимости мыть руки, держаться от других на расстоянии 1,5 метра и строго соблюдать карантин.

"Просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с ним и предотвратить кризис в наших больницах", – отметил звезда "гры престолов.

Хивью рекомендовал посетить сайт Центра контроля за заболеваниями Норвегии, следовать правилам безопасности и заботиться о близких.

Напомним, известная французская и голливудская актриса (уроженка украинского города Бердянск) Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, заразилась китайским коронавирусом Covid-2019.

Ранее известный голливудский актер Том Хэнкс объявил о том, что вместе со своей женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом COVID-19.