Никакого порно: Орландо Блум рассказал, как и сколько воздерживался от секса

Орландо Блум / Reuters

43-летний известный голливудский актер Орландо Блум (Властелин колец, Пираты Карибского моря) шесть месяцев не занимался сексом и не смотрел порно.

Соответствующее заявление он сделал в интервью The Sunday Times. По словам Блума, отказаться от секса он решил по совету одного из друзей. Изначально актер собирался воздерживаться от секса не более трех месяцев, но вскоре "вошел во вкус целибата".

Отвечая на вопрос журналиста - смотрел ли он порно во время воздержания, Блум ответил отрицательно. По его словам, мастурбация "под клубничку" была бы нецелесообразна и разрушительна для будущей сексуальной жизни. Воздержание же Блума от секса закончилось, когда у него начался роман с поп-певицей Кэти Перри.

Напомним, ранее американская поп-певица Кэти Перри официально подтвердила, что она беременна от Орландо Блума. И даже выпустила соответствующий клип - Never Worn White.