"х*йню несешь": "лицемер" Шнуров высмеял слова Путина о коронавирусе

Депутат от партии Роста России Сергей Шнуров остроумно прокомментировал объеявление Владимира Путина по коронавирусу.
Сергей Шнуров с сарказмом написал о том, что Путин посоветовал россинам не закупать продукты впрок из-за страха изоляции во время коронавируса.
Шнуров остроумно обыграл ситуацию.
"Заправляясь на Лукойл,
Удивился я цене.
Но начальник успокоил.
Всё подорожает? Не!
Льются словеса в нектаре,
Укрепляя нашу рать.
Макарон хотел затарить,
Но теперь не буду брать.
Нет сомнений, и в помине,
Чтоб в кладовку что-то класть.
Никогда народ не кинет,
Наша избранная власть.
Громче песни, выше знамя,
С заявлением всвязи.
Наизусть урок мы знаем.
Побежали в магазин!". - написал он
"Знач точно надо запасаться в прок) все что говорят наши первые лица надо делать наоборот) и выживешь)", "Шнуров- лучший! Впрочем как всегда", "Серёга, ты че за х*йню несёшь? Ало! Очнись!", "Эти уроки с детства знакомы....", "Да пиз*дец масок нет,в те что есть, в 4 раза дешевле,чем 4 дня назад", "Закупаемся..действуем от обратного. Помогает 100%", "Шнур, ты хоть определился бы в своих взглядах. Какой же ты лицемер, таких хайпoжоров,как ты у нас еще поискать надо, ты всех переплюнул, даже навальныхсобольводонаевых.", "Раз два три четыре пять - с детства с рифмой я дружу", - пишут в комментариях.
Ранее Шнуров жестко ответил "нескладухой" "имбицилу" Прилепину.