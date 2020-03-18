"х*йню несешь": "лицемер" Шнуров высмеял слова Путина о коронавирусе

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров с сарказмом написал о том, что Путин посоветовал россинам не закупать продукты впрок из-за страха изоляции во время коронавируса.

Шнуров остроумно обыграл ситуацию.

"Заправляясь на Лукойл,

Удивился я цене.

Но начальник успокоил.

Всё подорожает? Не!

Льются словеса в нектаре,

Укрепляя нашу рать.

Макарон хотел затарить,

Но теперь не буду брать.

Нет сомнений, и в помине,

Чтоб в кладовку что-то класть.

Никогда народ не кинет,

Наша избранная власть.

Громче песни, выше знамя,

С заявлением всвязи.

Наизусть урок мы знаем.

Побежали в магазин!". - написал он

"Знач точно надо запасаться в прок) все что говорят наши первые лица надо делать наоборот) и выживешь)", "Шнуров- лучший! Впрочем как всегда", "Серёга, ты че за х*йню несёшь? Ало! Очнись!", "Эти уроки с детства знакомы....", "Да пиз*дец масок нет,в те что есть, в 4 раза дешевле,чем 4 дня назад", "Закупаемся..действуем от обратного. Помогает 100%", "Шнур, ты хоть определился бы в своих взглядах. Какой же ты лицемер, таких хайпoжоров,как ты у нас еще поискать надо, ты всех переплюнул, даже навальныхсобольводонаевых.", "Раз два три четыре пять - с детства с рифмой я дружу", - пишут в комментариях.

Ранее Шнуров жестко ответил "нескладухой" "имбицилу" Прилепину.