УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"х*йню несешь": "лицемер" Шнуров высмеял слова Путина о коронавирусе

18 марта 2020, 10:09

Депутат от партии Роста России Сергей Шнуров остроумно прокомментировал объеявление Владимира Путина по коронавирусу.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров с сарказмом написал о том, что Путин посоветовал россинам не закупать продукты впрок из-за страха изоляции во время коронавируса.

Шнуров остроумно обыграл ситуацию.

"Заправляясь на Лукойл,

Удивился я цене.

Но начальник успокоил.

Всё подорожает? Не!

Льются словеса в нектаре,

Укрепляя нашу рать.

Макарон хотел затарить,

Но теперь не буду брать.

Нет сомнений, и в помине,

Чтоб в кладовку что-то класть.

Никогда народ не кинет,

Наша избранная власть.

Громче песни, выше знамя,

С заявлением всвязи.

Наизусть урок мы знаем.

Побежали в магазин!". - написал он

"Знач точно надо запасаться в прок) все что говорят наши первые лица надо делать наоборот) и выживешь)", "Шнуров- лучший! Впрочем как всегда", "Серёга, ты че за х*йню несёшь? Ало! Очнись!", "Эти уроки с детства знакомы....", "Да пиз*дец масок нет,в те что есть, в 4 раза дешевле,чем 4 дня назад", "Закупаемся..действуем от обратного. Помогает 100%", "Шнур, ты хоть определился бы в своих взглядах. Какой же ты лицемер, таких хайпoжоров,как ты у нас еще поискать надо, ты всех переплюнул, даже навальныхсобольводонаевых.", "Раз два три четыре пять - с детства с рифмой я дружу", - пишут в комментариях.

Ранее Шнуров жестко ответил "нескладухой" "имбицилу" Прилепину.

Сергей Шнуров Владимир Путин коронавирус в России новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"х*йню несешь": "лицемер" Шнуров высмеял слова Путина о коронавирусе». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:32
Коронавирус во Львове: с подозрением на COVID-19 госпитализированы 24 человека
11:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: больше "секса", тайные тропы  и капканы
11:20
Джиган помирился с женой Оксаной Самойловой Видео
11:19
Из-за коронавируса ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты
11:15
День налоговика 2020 – поздравления в прозе, прикольные и картинки
10:54
Меган Маркл и принц Гарри пострадали от коронавируса
10:30
Крупнейшая студия Universal открывает онлайн-платформу из-за коронавируса
10:30
Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки окончания пандемии
10:27
В транспорте давка и смертоубийство: как Киев живет без метро – хроники безумия (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Видео
10:16
Борьба Украины с эпидемией коронавируса абсолютно неадекватна мнение
10:09
"х*йню несешь": "лицемер" Шнуров высмеял слова Путина о коронавирусе
10:02
Коронавирус и группа крови: ученые сделали громкое заявление Видео
10:00
Заденет за живое – к Земле подкралась магнитная буря Видео
09:42
В Крыму трагически погибли четыре человека – СМИ
09:41
В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта
09:32
Коронавирус "убил" почти 8 тысяч человек: в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться от трупа Видео
09:22
Фейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопарке мнение
08:59
Эдуард Лимонов умер: последнее желание и официальная причина смерти
08:58
Пандемия COVID-19: появились шокирующие данные о числе зараженных коронавирусом
08:29
Зачем Зеленский отдал Венедиктовой кресло генпрокурора мнение
08:25
В Украине перестанут ездить электрички: названо точное время Видео
08:16
Метро Киева ушло на карантин: как и чем теперь доехать
07:53
Гороскоп на 18 марта всех знаков Зодиака: золотые горы, травля и повышение Видео
07:43
Нардепы назвали условия для введения режима ЧП в Украине
07:10
Эксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавируса Видео
07:00
В Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19
06:48
Когда лекарство хуже болезни: власть разрушает экономику Украины быстрее коронавируса мнение
06:29
Мода 2020 – в моде губные помады цвета апельсинов, персиков и фуксии: фото Фото
05:39
Сколько на самом деле больных COVID-19: ученые сделали шокирующее заявление
05:03
Как пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фото Фото
04:22
День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки
03:50
Диетолог назвала суточную норму витамина С: что можно съесть Видео
03:01
Путин с товарищами похоронит Россию – экс-разведчик
02:15
Сделка ради ц*лки: студентка-красотка продала девственность за круглую сумму
01:37
Как защититься от коронавируса пенсионерам: диетолог дала важные советы
00:55
Никакого порно: Орландо Блум рассказал, как и сколько воздерживался от секса
00:33
Стало известно, сколько украинских заробитчан покинули Польшу из-за коронавируса Видео
00:19
18 марта – какой сегодня праздник: День налоговика и Конона Огородника Видео
17 марта, вторник
23:59
В Черновцах рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом детей Видео
23:44
"Это я убила Эрику": телеканал пустил интересные титры во время выступления Зеленского Видео
23:23
В Черновцах защитили пенсионеров от коронавируса отменой льгот на проезд Видео
23:05
Водка, коньяк и виски: можно ли пить алкоголь во время эпидемии
22:29
Стали известны жуткие подробности смерти в Черновцах второй жертвы коронавируса Видео
22:26
Зеленский обратился к украинцам за границей: кого вернут в первую очередь
22:04
В ПЦУ придумали молитву для "борьбы" с коронавирусом - полный текст
21:34
Вершина айсберга: эксперт шокировал правдой о количестве больных коронавирусом
21:27
В Киеве "подпрыгнет" температура – синоптик
21:11
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
20:51
Тюрьма для Порошенко и дело Шеремета: на что способна Венедиктова на посту главы ГПУ
20:49
Подозрение на коронавирус: в Днепре 40 артистов Оперного театра закрыли на обсервацию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять