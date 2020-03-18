Меган Маркл и принц Гарри пострадали от коронавируса / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл "застряли" в Канаде на карантине, который ввело правительство из-за коронавируса, сообщает Mirror.

"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – пишет издание.

Так, как пишет таблоид, сейчас герцоги Сассекские находятся в Канаде, где правительство приняло решение закрыть границы и ограничить сообщение с другими странами.

Так что пара не сможет физически сложить с себя полномочия 31 марта в Лондоне.

Помимо того, что Меган и Гарри придется перенести отречение от королевской семьи на неопределенный срок, принцу, как пишет издание, будет не легко перенести разлуку с близкими, которые остались в Великобритании.

Принц сильно беспокоится об их благополучии.

Ранее сообщалось, что британский актер из Игры престолов сообщил о заражении коронавирусом.