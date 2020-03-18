Больной коронавирусом Идрис Эльба обратился к фанатам

Идрис Эльба / screenshot Luther

Идрис Эльба рассказал, что ему незамедлительно сделали тесты на коронавирус, как только на съемочной площадке был обнаружен первый заболевший, пишет Deadline.

"Мои работодатели сделали тестирование незамедлительно", - сказал он изданию.

До этого он объяснял, что тестирование проходили все члены на съемочной площадке после того, как появилась новость о том, что заболел кто-то из персонала.

"Вчера было и хорошо и плохо, понимаешь, о чем я? Это было плохо, потому что, очевидно, у меня был положительный результат, но и хорошо, потому что я думаю, что заражение вызвало много разговоров", - добавил Идрис Эльба на видео в Twitter.

"Я думаю, что это сделало коронавирус намного более реальным для некоторых людей, заражение определенно сделало его более реальным для меня и моей семьи", - добавил он.

К тому же актер сделал обращение к своим фанатам и просто людям, которые увидят ролик.

"Оставайтесь дома, и будьте рассудительными. Не паникуйте. Я сообщу, если будут какие-то изменения" ,- говорит актер.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Ранее стало известно, что молодой актер из Игры престолов заболел коронавирусом.