Грудастая порнозвезда-блондинка поманила фанатов пикантными фото

Никки Делано (Nikki Delano; дата рождения - 12 апреля 1986 года, Нью-Йорк, США) — американская порноактриса, стриптизерша и модель.

Родилась и выросла в нью-йоркском районе Бруклин, причем была старшей в многодетной семье (всего у нее семеро братьев и сестер). Отец — пуэрториканец, у матери - колумбийские и итальянские корни.Делано получила строгое воспитание в католической школе.

Закончила колледж уголовного права имени Джона Джея с бакалаврским дипломом по специальности "судебный психолог".Затем работала офис-менеджером в Bank of America, а также была танцовщицей стриптиза и гимнасткой.

В порно девушка дебютировала в 25-летнем возрасте. По состоянию на 2020-й Никки Делано снялась в 243 порнофильмах и порнороликах.

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