"Обещала вагину, жажда шлепать по жопе": Maruv завела интимным фото

Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv поделилась откровенным фото, и обратила внимание поклонников на срочную новость.

Maruv показала сочные ягодицы на пикантном фото в Instagram.

"Внимание. Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе", - написала Марув.

На фото, которое опубликовала Maruv, она позирует в нежно-розовом белье и черных чулках. которые она дополнила черными капроновыми перчатками.

Maruv прижимает руки к себе, прикрываясь платьем, и засветила черное эротическое белье и пояс для чулков.

Maruv / Instagram

"Мааать чесная! Это ж можно ослепнуть от такой красоты!!! Уверен, что число поклонников Maruv уже перевалило за миллиард! Ей Богу, не брешу, спросите у любого! Или как пел Высоцкий: "Где мои 17 лет, на Большом Каретном...!", "Я аж решила ориентацию поменять", "Баба шифоньер", "Вы очень красивая девушка",

"У нее, видимо с детства комплекс неполноценности. Прям жажда шлепать себя по жопе. Скажите, нах*я это?", "Де маска?", "Береги себя", "Те, кто пишут гневные комментарии, просто завидуют тебе", "Секси красотка! Bang!", "Твои песни не рассчитаны на коронавирус",

"Чарующее впечатление!", "Богиня", "Маруф, ты обещала вывалить вагину на обозрение... Ждем", "Жду концерт в Польше", "Лучшая",

"Шикарная красотка", "Вау. Очень нежный и красивый образ", "Новая сила киски, затискан и обыскан, с*ка, ты в зоне риска ла ла ла ла", "Лучшая", - пишут в коментариях.

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