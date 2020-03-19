Звезда Ла-ла-лэнда отменила свадьбу из-за коронавируса

Американская актриса Эмма Стоун за несколько дней до торжества отменила свою свадьбу.
Актриса Эмма Стоун планировала выйти замуж за за сценариста Дэйва МакКери в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, но отменила все после того, как Трамп ввел каарантин - буквально за пару дней до свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.
В результате, свадьба с Дэйвом отложена на неопределенный срок. Эмма Стоун и Дэйв МакКре встречаются с 2016 года, познакомились на съемках SNL, где КакКери был режиссером.
До 2019 года пара не афишировала отношения, в декабре обьявили о помолвке.
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