Звезда Ла-ла-лэнда отменила свадьбу из-за коронавируса

Эмма Стоун / Instagram

Актриса Эмма Стоун планировала выйти замуж за за сценариста Дэйва МакКери в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, но отменила все после того, как Трамп ввел каарантин - буквально за пару дней до свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.

В результате, свадьба с Дэйвом отложена на неопределенный срок. Эмма Стоун и Дэйв МакКре встречаются с 2016 года, познакомились на съемках SNL, где КакКери был режиссером.

Эмма Стоун отменила свадьбу / Instagram

До 2019 года пара не афишировала отношения, в декабре обьявили о помолвке.

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