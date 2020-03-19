"Не лечат коронавирус": Куриленко рассказала о реальном положении вещей

Ольга Куриленко / Instagram

Украинская актриса Ольга Куреленко, которая работает в США, во время карантина оказалась в Британии, и изолировалась на карантин в Лондоне после того, как тест на коронавирус оказался позитивным.

Теперь Ольга Куриленко призналась, что врачи не лечат ее от коронавируса. Об этом она написал в Instagram.

"Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла.Я нахожусь в ЛОНДОНЕ!Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным.Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала.Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc.Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекциейВсем кто болеет хорошего выздоровления", - сказала она.

При этом Ольга Куриленко отчиталась, что еду она заказывает, но нужно проверять бесконтактную доставку. Кроме того, стоит читать последние отзывы о сайтах доставки перед тем, как ими пользоваться.

Ольга Куриленко принимает 5 препаратов, среди которых почти все - витамины.

Ольга Куриленко / Instagram

Ранее Ольга Куриленко сама рассказала, что тесты показали у нее позитивный результат на коронавирус, и что после обследования врачей она самоизолировалась. Болезнь у Ольги Куриленко проходит без симптомов.