Киркоров назвал чудодейственное средство от коронавируса

Филипп Киркоров / Instagram

Филипп Киркоров решил поздравить свого коллегу по цеху Валерия Леонтьева с днем рождения, и перестарался в расхваливании.

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров заявил, что Леоньтьев - лучшее средство от коронавируса в своем Instagram.

"Невероятный! Непревзойденный! Настоящий Король и Властелин Сцены на протяжении больше 40 лет- мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич- С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Будь здоров, счастлив и конечно все так же востребован и любим миллионами, вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус - есть вакцина по имени ЛЕОНТЬЕВ, и это уже исторический ФАКТ! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К.", - пишет Киркоров.

При этом многие в комментариях поддержали Киркорова, и уверенно заявляют, что в России коронавирус не страшен, а лучшее средство - песни Леонтьева.

Ранее Ольга Куриленко, изолированная с коронавирусом в Лондоне, призналась, что врачи не лечат коронавирус.