Киркоров назвал чудодейственное средство от коронавируса

Певец Филипп Киркоров поздравил своего друга Валерия Леонтьева с днем рождения с темой коронавируса.
Филипп Киркоров решил поздравить свого коллегу по цеху Валерия Леонтьева с днем рождения, и перестарался в расхваливании.
Король российской поп-музыки Филипп Киркоров заявил, что Леоньтьев - лучшее средство от коронавируса в своем Instagram.
"Невероятный! Непревзойденный! Настоящий Король и Властелин Сцены на протяжении больше 40 лет- мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич- С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Будь здоров, счастлив и конечно все так же востребован и любим миллионами, вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус - есть вакцина по имени ЛЕОНТЬЕВ, и это уже исторический ФАКТ! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К.", - пишет Киркоров.
При этом многие в комментариях поддержали Киркорова, и уверенно заявляют, что в России коронавирус не страшен, а лучшее средство - песни Леонтьева.
Ранее Ольга Куриленко, изолированная с коронавирусом в Лондоне, призналась, что врачи не лечат коронавирус.