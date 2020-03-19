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#CORONAVIRUS Marcelle - клип о коронавирусе набирает популярность

19 марта 2020, 19:17

Украинская хип-хоп исполнительница написала душещипательную песню про коронавирус.

Marcelle
Marcelle / Instagram

Карантин из-за коронавируса COVID-19 все переживают по своему. Большинство украинских исполнителей последовали примеру западных артистов и ежедневно обращаются к украинцам из-за коронавируса в Украине. Певица Marcelle  представила песню и клип на нее про коронавирус. 

"Планировала отдохнуть после студийной работы и улететь на отдых. В последний момент из-за закрытия границ отменили мое путешествие. Во время очередной поездки в супермаркет начала наблюдать картину, как в панике люди скупают макароны и туалетную бумагу. На основании этого решила написать трек. CORONAVIRUS пришел ко мне через 2 часа после супермаркета. И уже сейчас он должен прийти в ваши уши", - прокомментировала свою работу Marcelle.

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#CORONAVIRUS Marcelle - смотреть онлайн на youtube:

#CORONAVIRUS Marcelle - текст песни:

Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці

Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,

Всім уже не весело, та вчорашні скептики

Скуповують маски, ліки, антисептики.

Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,

Всі були успішні, та надто необачні.

Сіють страх по містах, по країнах - паніку.

Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".

Коронавірусу байдуже – 30 чи 60,

Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.

В тебе день народження? Скоро 18?

Чи воно відбудеться – знає COVID-19.

Припев:

Карані, карані карантином, карані коронавірусом,

Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.

Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.

Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -

Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!

Найстрашніша корона, з понад усіх корон,

Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,

Всі забули про роботу, друзів та про сон,

Треба бігти в супермаркет та купити макарон.

Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,

Депутати та зірки всі скупили сірники,

Краще в будь-якому разі не виходити на двір,

Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.

Припев:

Чи застану день - перемоги чи поразки?

Чи розкажу я колись своїм дітям казку?

Як закрили кордони, як змінили закони,

Як закінчились відмазки, закінчились маски,

Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,

Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.

Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,

Ось така весна, ось така весна, малята.

Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,

Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,

Спочатку була епідемія, потім - пандемія,

Найжахливіше в Італії - mama Mia!

Поки хтось питає: що робити, хто винен?

Заражені клітини сягнули України,

Між країнами стіна, статистика сумна,

Чи це третя світова війна, або чума?

Ранее американская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала, что в Лондоне врачи не лечат коронавирус, а выписывают витамины.

коронавирус песня музыка новости шоу бизнеса
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