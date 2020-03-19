CORONAVIRUS Marcelle - клип о коронавирусе набирает популярность

Украинская хип-хоп исполнительница написала душещипательную песню про коронавирус.
Карантин из-за коронавируса COVID-19 все переживают по своему. Большинство украинских исполнителей последовали примеру западных артистов и ежедневно обращаются к украинцам из-за коронавируса в Украине. Певица Marcelle представила песню и клип на нее про коронавирус.
"Планировала отдохнуть после студийной работы и улететь на отдых. В последний момент из-за закрытия границ отменили мое путешествие. Во время очередной поездки в супермаркет начала наблюдать картину, как в панике люди скупают макароны и туалетную бумагу. На основании этого решила написать трек. CORONAVIRUS пришел ко мне через 2 часа после супермаркета. И уже сейчас он должен прийти в ваши уши", - прокомментировала свою работу Marcelle.
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#CORONAVIRUS Marcelle - смотреть онлайн на youtube:
#CORONAVIRUS Marcelle - текст песни:
Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці
Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,
Всім уже не весело, та вчорашні скептики
Скуповують маски, ліки, антисептики.
Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,
Всі були успішні, та надто необачні.
Сіють страх по містах, по країнах - паніку.
Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".
Коронавірусу байдуже – 30 чи 60,
Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.
В тебе день народження? Скоро 18?
Чи воно відбудеться – знає COVID-19.
Припев:
Карані, карані карантином, карані коронавірусом,
Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.
Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.
Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -
Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!
Найстрашніша корона, з понад усіх корон,
Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,
Всі забули про роботу, друзів та про сон,
Треба бігти в супермаркет та купити макарон.
Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,
Депутати та зірки всі скупили сірники,
Краще в будь-якому разі не виходити на двір,
Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.
Припев:
Чи застану день - перемоги чи поразки?
Чи розкажу я колись своїм дітям казку?
Як закрили кордони, як змінили закони,
Як закінчились відмазки, закінчились маски,
Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,
Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.
Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,
Ось така весна, ось така весна, малята.
Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,
Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,
Спочатку була епідемія, потім - пандемія,
Найжахливіше в Італії - mama Mia!
Поки хтось питає: що робити, хто винен?
Заражені клітини сягнули України,
Між країнами стіна, статистика сумна,
Чи це третя світова війна, або чума?
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