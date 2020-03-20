Порнозвезда похабно изогнулась на сексуальных снимках для фанатов

Грейси Глэм (Gracie Glam), настоящее имя — Келли Бикман (Kelly Beekman) — американская эротическая модель и порноактриса.

Она родилась 30 сентября 1990 года в городе Роли, штат Северная Каролина. Всего сменила 14 различных школ в городах Атланте, Орландо и Сарасоте (штат Флорида).

В феврале 2009 года, получив задание в колледже сделать рекламный проект, Келли снялась обнаженной для Score Magazine. После чего снялась в нескольких порносценах соло для студии Reality Kings.Читайте такжеПошла по наклонной: в США девушка ушла от мормонов и стала порнозвездой - фото красотки

Переехав в Лос-Анджелес, девушка взяла псевдоним Грейси Глэм и подписала контракт с порноагентством LA Direct Models.

В 2010 году Глэм номинировали на XRCO Award как "Новую старлетку" (New Starlet). Также в этом году она попала на обложку отраслевого порножурнала Adult Video News.

По состоянию на на 2020 год, Грейси Глэм снялась в 524 порнофильмах / порнороликах. Причем один порнофильм она сняла как режиссер.

Напомним, ранее экзотическая порноактриса-азиатка Аса Акира побаловала фанатов сексуальными снимками. Позднее порнозвезда Делла Дейн завела фанатов сочными прелестями на пикантных фото.