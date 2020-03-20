"Соски, *бало поверните": Shlakoblochina представила песню Самолетная

Maruv / Instagram

Shlakoblochina представляет новую песню - Самолетная. Анна Корсун решила уделить внимание своему второму проекту после Maruv - Shlakoblochina, для которого она составляет пошлые и матерные песни про секс и отношения.

Вторая песня из альбома - Самолетная немного отличается от первой "Новой силы киски".

"Второй трек из ЕР Fatality уже в сети!#самолетная in da house", - прокомментировала новую песню Анна Корсун.

Новая песня войдет в мини-альбом Fatality. Текст песни в этот раз не столько пошлый, сколько насыщенный сочными полуматерными выражениями в том числе сексуального характера.

Shlakoblochina Самолетная смотреть онлайн на ютуб:

Shlakoblochina Самолетная текст песни

Недовольный котик заходит в самолетик

В самолете пусто, совсем не то

Идет по коридору, ему все незнакомо

Котику не все равно

Дети не рычите, в окошко посмотрите

Котик любит тишину

Соски проходите, *бало поверните

Скажите сосы – Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я лечу, лечу!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я к тебе хочу!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я лечу, лечу!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я к тебе хочу!

Сидим мы в самолете

Мы шесть часов в полете

Котик твой летит к тебе

За пояс стюардессу

По имени Жаннеса

И она бежит ко мне

Котику так плохо

Помоги немного

Помассируй лапки мне

А теперь пилотик

Сади мой самолетик

Я хочу-хочу к тебе

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я лечу, лечу!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я к тебе хочу!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я лечу, лечу!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Мяу! Мяу! Мяу! У!

Я к тебе хочу!

Я малышка котик, а рядом бегемотик

Хорошо, что [?] Жаннеса ведь не против

У бегемота трошки воняют что-то ножки

Когда же самолет, то с**бусь я по дорожке

Шесть часов в полете и мне трудно в самолете

Меня тошнит немножко на посадке и на взлете

Я классная малышка, но бизнес — это слишком

Пусть назад билетик купит мне мой мишка

напомним, первая песня Shlakoblochina Новая сила киски вышла 6 марта и вызвала бурный резонас в сети.