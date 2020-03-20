"Соски, *бало поверните": Shlakoblochina представила песню Самолетная

Shlakoblochina выпустила новую песню - Самолетная, в которой Maruv продолжает стебаться над всем и все под своим альтер-его.
Shlakoblochina представляет новую песню - Самолетная. Анна Корсун решила уделить внимание своему второму проекту после Maruv - Shlakoblochina, для которого она составляет пошлые и матерные песни про секс и отношения.
Вторая песня из альбома - Самолетная немного отличается от первой "Новой силы киски".
"Второй трек из ЕР Fatality уже в сети!#самолетная in da house", - прокомментировала новую песню Анна Корсун.
Новая песня войдет в мини-альбом Fatality. Текст песни в этот раз не столько пошлый, сколько насыщенный сочными полуматерными выражениями в том числе сексуального характера.
Shlakoblochina Самолетная смотреть онлайн на ютуб:
Shlakoblochina Самолетная текст песни
Недовольный котик заходит в самолетик
В самолете пусто, совсем не то
Идет по коридору, ему все незнакомо
Котику не все равно
Дети не рычите, в окошко посмотрите
Котик любит тишину
Соски проходите, *бало поверните
Скажите сосы – Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я лечу, лечу!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я к тебе хочу!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я лечу, лечу!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я к тебе хочу!
Сидим мы в самолете
Мы шесть часов в полете
Котик твой летит к тебе
За пояс стюардессу
По имени Жаннеса
И она бежит ко мне
Котику так плохо
Помоги немного
Помассируй лапки мне
А теперь пилотик
Сади мой самолетик
Я хочу-хочу к тебе
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я лечу, лечу!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я к тебе хочу!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я лечу, лечу!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Мяу! Мяу! Мяу! У!
Я к тебе хочу!
Я малышка котик, а рядом бегемотик
Хорошо, что [?] Жаннеса ведь не против
У бегемота трошки воняют что-то ножки
Когда же самолет, то с**бусь я по дорожке
Шесть часов в полете и мне трудно в самолете
Меня тошнит немножко на посадке и на взлете
Я классная малышка, но бизнес — это слишком
Пусть назад билетик купит мне мой мишка
напомним, первая песня Shlakoblochina Новая сила киски вышла 6 марта и вызвала бурный резонас в сети.