Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 20-03-2020 - интимное свидание

Холостяк 10 сезон 3 выпуск 20-03-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в третьем выпуске 20 марта

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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Еще на втором выпуске Макс пригласил ан индивидуальное свидание Дашу, которая заинтриговала его чувственным танцем при первом знакомстве. Макс с Дашей отправятся на каток, но окажется, что девушка панически боится вставать на коньки! Сможет ли девушка справится со своим страхом, и как к этому относится Макс - пока что остается загадкой.

Дана в наследство от Лены после второго выпуска получила ключи от квартиры Макса. Девушка не станет терять времени зря и отправится в апартаменты Макса, чтобы удивить его завтраком. Макс неожиданно отреагирует на этот маленький жест внимания. Все обернется длинным свиданием, и пара проведет вместе целый день! Макс и Дана наконец-то избавятся от неловкости в их общении, что еще больше сблизит героев.

Третье свидание Макс проведет с Аней. Художница Аня также укусит романтики с Максом. Она запомнилась Холостяку необычным подарком – картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумает для девушки творческое свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке – в гончарне.

Именно с этой участницей Макс захочет поделиться своими негативными воспоминаниями из жизни и захочет узнать о переживаниях Ани. Свидание пары станет очень откровенным и чувственным, чего не было еще ни с одной девушкой в 10 сезоне.

Тем не менее, несмотря на все прекрасные моменты, Церемония роз снова будет полна сюрпризов для всех девушек.

Холостяк 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн видео 20-03-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.