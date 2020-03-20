"Коронавирус повержен": у Пугачевой и Галкина посмеялись над эпидемией коронавируса

Максим Галкин, Алла Пугачева / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Устроили показательное шоу с "изгнанием" коронавируса.

Видео с плясками своих детей опубликовал Максим Галкин в своем Instagram.

"Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.", - написал он.

Примечательно, что Максим Галкин совсем недавно отменил свои концерты из-за эпидемии коронавируса, и остается дома с женой и детьми.

Поклонники Галкина написали много разные комментариев под видео, начиная с такого же насмешливого отношения к эпидемии и заканчивая подколками в адрес Галкина и Пугачевой.

"Ну все. Изгнали вирус..ну умнички дети", "Теперь точно короновирус повержен", "Давайте активнее там его выгоняйте, мы все же хотим когда-нибудь вернуться с Филиппин в Россию, забрать кота и улететь в Турцию, наколдуйте там здоровья и всего. А то у меня под последним постом люди прогнозируют такое, что становится страшно ", "Дети, наверное, тоже на карантине", "Ну, все теперь будем спокойные, вирус в короне точно уйдёт ", "ну богатым оооочень страшно", "Супер !!", - пишут в комменталяих.

Ранее украинская хип-хоп исполнительница Marselle записала песню про коронавирус.