"Крым не забирали": солист Нервов оправдал Путина за нападение на Украину

Женя Мильковский / Youtube

Бывший украинский исполнитель, который 6 лет как переехал в Россию, Женя Мильковский, публично объявил, что не разделяет Украину и Россию, а Крым Путин не оккупировал в 2014 году.

Об этом Женя Мильковский объявил во время интервью с Ириной Шихман на шоу А поговорить?

Мильковский неожиданно решил объявить, что его побег в Россию после Майдана - не политический ход.

"У меня гражданство украинское, но я работаю в Москве. Легально, плачу налоги. Переехал, кажется, во время Крыма. Это не политический ход, хотя многие так думают, я начал сотрудничать с популярным лейблом. В Киеве нам никто ничего не предлагал. ", - заявил Мильковский.

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Группа Нервы прекратила на время существование - с августа 2014 по апрель 2015. Тогда из группы ушел басист Дмитрий Дудка, а также произошел разрыв сотрудничества с продюсерским центром Бардаша. После этого с начала апреля 2015 обновленная в России группа Нервы сотрудничает с лейблом Gazgolder.

"Странно жить вдали от того, что может дать этот лейбл", - оправдывается Мильковский.

Шихман уточнила, что он переезжал, когда на Донбассе уже была война, и именно город Мильковского не вошел в состав "ДНР", а остался под контролем Киевских властей.

"Я родился в Донецкой области и никогда не разделял Украину и Россию, мне не казалось, что это что-то разное. Никто никогда не парился, на каком языке я говорю, и точно также я потом жил в Киеве. Мы всегда ездили в Россию, выступали, и много русских людей приезжало с нами, сотрудничало. Я вообще никогда не думал, что может произойти такое (война - Главред). Для меня это даже не шок, для меня это что-то невозможное. Вся ситуация задела и меня, и всех моих коллег в музыкальной индустрии", - говорит он.

У него там (на Донбассе) никого не осталось, и он не общается больше ни с кем из тех краев.

"Слушай, то, что я сейчас скажу, может многих против меня настроить. У меня была такая ситуация, когда мне в Украине говорили "ты предатель, ты выступаешь в России для врагов". Но мои слушатели – не враги, и Крым они не забирали", - добавил Женя Мильковский в своей истории.

А поговорить? Женя Мильковский Нервы про крым смотреть онлайн 20-02-2020:

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