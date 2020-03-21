"*бать, сиськи, это не грудь": Бузова показала самое сокровенное на развратном фото

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова показала пикантное фото в облегающем крошечном купальнике.

Оля Бузова в Instagram показала внушительных размеров грудь на фото в бикини, которое не смогло ничего прикрыть.

"Первый день процедур заканчивается - по плану сон. люблю Вас. Берегите себя", - пишет Бузова

На фото Бузова в бикини-ниточке игриво демонстрирует упругие ягодицы и неожиданно округлую грудь в желто-оранжевом наряде. Она удачно прижала руки, и все поклонники кинулись обсуждать ее явно увеличившуюся грудь.

Оля Бузова / Instagram

"Я не могу понять, Оля себе тити сделала или лифчик такой?", "фотошоп,плюс ручки держать лифчик",

"За*бала сиськи сжимать", "Были бы дороги в России, как твоя грудь, Оленька, ровными. Но это мечты",

"*бать, она сиськи увеличивает", "Спасибо", "Это не грудь",

"есть сиськи, есть парень", "И Вы берегите, чтобы мы могли радоваться видя вас", "Хорошенькая", "Сильно много фотошопа",

"Кидайте свои сиськи, обсудим", "Руки прижимает, чтобы грудь была"

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