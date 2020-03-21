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"Вылизал бы": жена Тимати показала мокрую грудь в развратном наряде

21 марта 2020, 06:34

Гражданская жена Тимати модель Анастасия Решетова завела сеть откровенными фото.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова / Instagram

Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова поделилась провокационным фото в красном купальнике.

Анастасия Решентова в красном цельном купальнике показала интимное фото в Instagram.

"Наконец-то показала вам свою любимую частью ухода за телом)) (листай ) И в честь этого мы решили провести челлендж) Давай готовиться к лету вместе! Пришли свои фото, insta- аккаунт и краткий рассказ о себе и своём образе жизни нам на почту. Мы выберем 10 участниц, которым отправим все продукты, необходимые для коррекции фигуры :) Что далее нужно от тебя?) Выполнить все инструкции, подвести промежуточные итоги, написать честный отзыв и похвастаться результатом!;))", - пишет она.

На фото Решетова позирует в купальнике с огромным декольте и облегающем купальнике, и позирует под дождем в мокром купальнике. Она демонстрирует сочную грудь, стройные ноги и привлекательную фигуру в сексуальной позе.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова / Instagram

"Комментарии излишни", "Давай вместе", "Вылизал бы эти ноги", "Шикарна", "Хочу такие ляжки", "Настя,здравствуйте! Какой фирмы ваш купальник? Очень красивый", "Мать, ну ка прекращай вот это вот все ", "это было давно и уже неправда", "Дорогая у вас ножка,,,как у меня ручка", "Вот это фигура у вас", - пишут в комментариях.

Ранее Ольга Бузова показала самое сокровенное на развратном фото

Анастасия Решетова новости шоу бизнеса
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