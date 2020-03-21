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Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть одно условие

21 марта 2020, 13:39

Организаторы Евроивдения сделали официальное объявление по поводу участников Евровидения 2020, и их песен.

Евровидение 2020
Евровидение 2020 / Instagram

EBU разрешит участникам Евроивдения 2020 спеть все свои песни, приготовленные на конкурс в мае 2020, но только при одном условии, говорится в официальном заявлении организаторов.

EBU организуют концерт для участников Евровидения 2020, который пройдет вне зависимости от даты проведения Евровидения 2021.

Организаторы Евровидения уже постфактум, после того, как многие страны решили оставить на Евровидение 2021 участников с конкурса за 2020, разрешили это делать.

Кроме того, в EBU объявили, что не хотят, чтобы даром пропадали усилия многих команд, и учасники споют таки на Евровидении. Так что Go-A и Little Big смогут презентовать свои песни европейской общественности.

Однако, когда и где будет проходить концерт - неизвестно. Более того, главным условием будет то, что оценивать из выступления никто не будет.

Go-A Соловей смотреть онлайн на ютуб:

Little Big Uno смотреть онлайн клип: 

Напомним, что Украина сразу после отмены Евровидения 2020 объявила, что на Евровидение 2021 едет группа Go-A.

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