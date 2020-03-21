"Мозги новостями не *би": Шнуров раскрыл подноготную коронавируса в России

Сергей Шнуров ядовито охарактеризовал методы борьбы с коронавирусом в России, особенно в сравнении с практикой продвинутых европейских стран.
Сергей Шнуров от души полил ядом правительство России, которое в условиях эпидемии коронавируса не спешит следовать примеру развитых стран, и помогать гражданам России.
Сершей Шнуров нарифмовал ядовитый матерный стих про русские ценности времен Путина, и опубликовал в своем Instagram.
"Знаем, хоть по виду несвежИ мы,
Что заботятся о нас там наверху.
Только людоедские режимы
Деньги раздают всем не за х*й.
Всё это для виду и для прессы,
Весь пиар придумали жиды.
Понимаем, есть же интересы
Выше человеческой нужды.
Нам по жизни ничего не нада,
Мозги новостями не *би.
Только бы была Олимпиада,
Путин, Православие, Хабиб!", - пишет он.
Для сравнения Шнуров привел Гонконг, Сингапур, Макао и Австралию - даже не США или ЕС.
"В России давным давно действует бальная система и каждый россиянин получит просто так по Е-баллу.", "Могут ещё и сбор объявить на лечение госдумы", "в России только отобрать могут спасибо Володе", "Нам даже тушёнки не дадут с туалеткой)", "Скажите спасибо шо не штрафуют за то что заразился", "Вот сейчас прям очень крутой панч", "А в России сильные и крепкие люди, как сильно они нас ценит и в нас верят))", "Б на это ответил категоричным отказом в помощи", - пишут в комментариях.
Ранее Пугачева и Галкин публично высмеяли эпидемию коронавируса.