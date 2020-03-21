"Мозги новостями не *би": Шнуров раскрыл подноготную коронавируса в России

Сергей Шнуров / https://www.instagram.com/shnurovs/?hl=ru

Сергей Шнуров от души полил ядом правительство России, которое в условиях эпидемии коронавируса не спешит следовать примеру развитых стран, и помогать гражданам России.

Сершей Шнуров нарифмовал ядовитый матерный стих про русские ценности времен Путина, и опубликовал в своем Instagram.

"Знаем, хоть по виду несвежИ мы,

Что заботятся о нас там наверху.

Только людоедские режимы

Деньги раздают всем не за х*й.

Всё это для виду и для прессы,

Весь пиар придумали жиды.

Понимаем, есть же интересы

Выше человеческой нужды.

Нам по жизни ничего не нада,

Мозги новостями не *би.

Только бы была Олимпиада,

Путин, Православие, Хабиб!", - пишет он.

Для сравнения Шнуров привел Гонконг, Сингапур, Макао и Австралию - даже не США или ЕС.

"В России давным давно действует бальная система и каждый россиянин получит просто так по Е-баллу.", "Могут ещё и сбор объявить на лечение госдумы", "в России только отобрать могут спасибо Володе", "Нам даже тушёнки не дадут с туалеткой)", "Скажите спасибо шо не штрафуют за то что заразился", "Вот сейчас прям очень крутой панч", "А в России сильные и крепкие люди, как сильно они нас ценит и в нас верят))", "Б на это ответил категоричным отказом в помощи", - пишут в комментариях.

Ранее Пугачева и Галкин публично высмеяли эпидемию коронавируса.