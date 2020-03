"Еб*ть корону, символично": Потап высказал свое мнение о коронавирусе в Украине

ПТП - Коронавирус / YouTube

Украинский рэпер Потап снял клип про коронавирус. Он для этого снял весь Дворец Украина, а на сцене горела эмблема Студии Квартал 95.

Певец высказал свою позицию по ситуации с коронавирусом в Украине, и тем, как люди реагируют на него.

"Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон", - прокомментировал свой клип Потап.

Поклонники в комментариях бурно отреагировали на слова Потапа.

"Супер! Всем здоровья! Всё будет хорошо! Потап красавчик, как всегда пишет о наболевшем!", "Мда, не думал что буду слушать песни Потапа и тем более лайкать их", "Браво Потап! Какой же вы талантливый,душевный и добрый человек! Спасибо большое за поддержку! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и побольше прекрасных песен!!!", "Такое чувство что больше никого нет и Потап один выжил, ну как в фильме Я легенда", "Классный клип, обалденный, так держать!", "Когда, в конце прозвучала фраза: ,,все будет хорошо" , я впервые поверила что все диствительно будет хорошо", "Молодец, Потап! Как всегда, БРАВО!!!", "В зале Квартала, когда должен был состояться концерт... Символично", "Прям как гимн карантина) Очень круто и жизненно", - пишут в комментариях.

В подписи к видео говорится, что эту песню Потап планирует презентовать в следующем выпуске Вечернего Квартала.

Песню Потап заканчивает фразой "F**k Korona" - "Еб*ть Корону".

ПТП - Карантин смотреть онлайн клип:

ПТП Карантин - текст песни

Когда-нибудь закончится #карантин

И мы с тобой малая ещё повисим

Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре

И улетим на выходные мы в Италию

В Рим

Я понимаю это дрим

Давай хотя бы помечтаем

Помолчим

Все это фильм

Какой-то страшный фильм

Но мы в конце с тобою выживем

Just keep your hands clean

Мир со-шёл с ума время

Про-ве-ряет нас наше племя

На ка-кой же глубине

И где находится человек в тебе

Будем вспоминать и смеяться понятно

Шутки про Китай и косые взгляды

Когда чихаешь в локоть ты

Не нужно меня трогать

Мы

По итогу стали все немного локо

И эти длинные очереди

В супермаркеты будут у нас позади

И ты мне снова звонишь

Забери нас с подругами

Ты нас увидишь внутри

В клубе в клубе в клубе

И мы летим на другое party и друг друга любим

Потом курим курим курим

В открытое окно

Побыстрее бы вернулось все оно

Когда-нибудь закончится карантин

И мы с тобой малая ещё повисим

Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре

И улетим на выходные мы в Италию

В Рим

Я понимаю это дрим

Давай хотя бы помечтаем

Помолчим

Все это фильм

Какой-то страшный фильм

Но мы в конце с тобою выживем

Just keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

keep your hands clean

#keepyourhandsclean

Все будет хорошо!

ПТП

F**k Korona

Ранее Пугачева и Галкин публично высмеяли эпидемию коронавируса.

До этого Marcelle сняла трогательный клип #CORONAVIRUS про панику в супермаркетах.