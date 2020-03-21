"Еб*ть корону, символично": Потап высказал свое мнение о коронавирусе в Украине

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап представил новый клип, в котором он поет о коронавирусе.
Украинский рэпер Потап снял клип про коронавирус. Он для этого снял весь Дворец Украина, а на сцене горела эмблема Студии Квартал 95.
Певец высказал свою позицию по ситуации с коронавирусом в Украине, и тем, как люди реагируют на него.
"Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон", - прокомментировал свой клип Потап.
Поклонники в комментариях бурно отреагировали на слова Потапа.
"Супер! Всем здоровья! Всё будет хорошо! Потап красавчик, как всегда пишет о наболевшем!", "Мда, не думал что буду слушать песни Потапа и тем более лайкать их", "Браво Потап! Какой же вы талантливый,душевный и добрый человек! Спасибо большое за поддержку! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и побольше прекрасных песен!!!", "Такое чувство что больше никого нет и Потап один выжил, ну как в фильме Я легенда", "Классный клип, обалденный, так держать!", "Когда, в конце прозвучала фраза: ,,все будет хорошо" , я впервые поверила что все диствительно будет хорошо", "Молодец, Потап! Как всегда, БРАВО!!!", "В зале Квартала, когда должен был состояться концерт... Символично", "Прям как гимн карантина) Очень круто и жизненно", - пишут в комментариях.
В подписи к видео говорится, что эту песню Потап планирует презентовать в следующем выпуске Вечернего Квартала.
Песню Потап заканчивает фразой "F**k Korona" - "Еб*ть Корону".
ПТП - Карантин смотреть онлайн клип:
ПТП Карантин - текст песни
Когда-нибудь закончится #карантин
И мы с тобой малая ещё повисим
Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре
И улетим на выходные мы в Италию
В Рим
Я понимаю это дрим
Давай хотя бы помечтаем
Помолчим
Все это фильм
Какой-то страшный фильм
Но мы в конце с тобою выживем
Just keep your hands clean
Мир со-шёл с ума время
Про-ве-ряет нас наше племя
На ка-кой же глубине
И где находится человек в тебе
Будем вспоминать и смеяться понятно
Шутки про Китай и косые взгляды
Когда чихаешь в локоть ты
Не нужно меня трогать
Мы
По итогу стали все немного локо
И эти длинные очереди
В супермаркеты будут у нас позади
И ты мне снова звонишь
Забери нас с подругами
Ты нас увидишь внутри
В клубе в клубе в клубе
И мы летим на другое party и друг друга любим
Потом курим курим курим
В открытое окно
Побыстрее бы вернулось все оно
Когда-нибудь закончится карантин
И мы с тобой малая ещё повисим
Пожмём друг другу руки мы с друзьями в баре
И улетим на выходные мы в Италию
В Рим
Я понимаю это дрим
Давай хотя бы помечтаем
Помолчим
Все это фильм
Какой-то страшный фильм
Но мы в конце с тобою выживем
Just keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
keep your hands clean
#keepyourhandsclean
Все будет хорошо!
ПТП
F**k Korona
Ранее Пугачева и Галкин публично высмеяли эпидемию коронавируса.
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