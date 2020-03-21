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Звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом

21 марта 2020, 21:41

Смертельный коронавирус продолжает поражать людей всех профессий и верств. Знаменитый американский актер.

Остаться в живых
Звезда Остаться в живых заболел коронавирусом / screenshot

51-летний американский киноактер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким публично объявил, что его тест на коронавирус оказался позитивным.

Дэниэл Дэ Ким о болезни он узнал только в четверг, 19 марта, заявил он в Instagram.

"Вчера мне поставили диагноз COVID-19. Похоже, у меня все будет в порядке, но я хотел бы поделиться своим путем с вами. Надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности, чувствуете спокойными и прежде всего здоровыми", - говорит он.

Диагноз ему поставили после съемок в Нью-Йорке. Дэниэл Дэ Ким ушел на самоизоляцию в собственный дом на Гавайях, куда он вернулся после приостановки рабочего процесса в связи с пандемией коронавируса.

Дэниэл Дэ Ким отметил, что сначала почувствовал симптомы простуды, а затем решился на тест, результаты которого оказались неутешительными. Однако звезда сериала Остаться в живых чувствует себя хорошо и не теряет позитив. Он призывает общество соблюдать меры безопасности, оставаться дома и тщательно мыть руки. 

После введения карантина в Украине из-за коронавируса, украинский рэпер Потап записал пронзительный клип о коронавирусе КАРАНТИН.

До этого Marcelle сняла трогательный клип #CORONAVIRUS про панику в супермаркетах.

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