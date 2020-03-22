Татьяна Брухунова показала "ушки" своей киски на пикантном фото

Татьяна Брухунова / Instagram

Татьяна Брухунова показала откровенное фото в черном купальнике с кошечкой, который впечатлил поклонников.

Татьяна Брухунова в Instagram завела пикантным фото.

"Это был прекрасный отпуск ", - написала она под свежим снимком с Дубаи.

На фото Татьяна Брухунова позирует в черном слитном купальнике, демоснтрируя при этом стройную фигурку, тоненькую талию и сочнку упругую грудь, которую не в состоянии скрыть наряд.

Татьяна Брухунова / Instagram

Кроме того, она уже выкладывала фото в черном купальнике с кошечкой. На фото видно ушки киски, нарисованной на купальнике, и это позабавило ее поклонников.

Девушка достойно представила свою привлекательную фигуру в соблазнительном наряде.

Татьяна Брухунова / Instagram

Татьяна Брухунова / Instagram

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