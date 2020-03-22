Татьяна Брухунова показала "ушки" своей киски на пикантном фото

Российская светская львица Татьяна Брухунова, которая нынче приходится женой Евгению Петросяну, поделилась пикантными фото.
Татьяна Брухунова показала откровенное фото в черном купальнике с кошечкой, который впечатлил поклонников.
Татьяна Брухунова в Instagram завела пикантным фото.
"Это был прекрасный отпуск ", - написала она под свежим снимком с Дубаи.
На фото Татьяна Брухунова позирует в черном слитном купальнике, демоснтрируя при этом стройную фигурку, тоненькую талию и сочнку упругую грудь, которую не в состоянии скрыть наряд.
Кроме того, она уже выкладывала фото в черном купальнике с кошечкой. На фото видно ушки киски, нарисованной на купальнике, и это позабавило ее поклонников.
Девушка достойно представила свою привлекательную фигуру в соблазнительном наряде.
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