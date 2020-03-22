"Опять дрочить?": Марьяна Ро случайно засветила, что у нее под трусиками

Марьяна Ро / Instagram

Блогер Марьяна Ро во время коронавируса решила вспомнить свой горячий отдых на Мальдивах, и завела сеть интимным фото, на котором случайно засветила больше, чем стоит.

Марьяна Ро почти обнажилась на пикантном фото в Instagram.

"Мальдивы - любовь", - подписала фото Марьяна Ро.

На фото Марьяна Ро предстала в белом бикини на крошечных ниточках, которое оголяет ее плоский накачанный животик, сочную грудь, которую частично видно из-за крошечного бикини. Кроме того, крошечная вертикальная полосочка вместо трусиков не смогла прикрыть все, и завела поклонников.

Марьяна Ро / Instagram

Поклонники одобрительно отнеслись к пикантному фото Марьяны, и навалили ей тысячи комментарием и сотни тысяч лайков.

"Фигура мечты", "Сексуальное давление ", "Самая лучшая фигура, факт ", "Какая красивая", "Опять дрочить?", "Марьян, тоньше купальник не нашла?", "Я влюбилась", "икона", "Самая лучшая королева ютуба", "Фигура огонь, самая за*батая mya", "хочу такую фигуру", "королева", "Фигура самая ах*енная", - пишут в комментариях.

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