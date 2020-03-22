"Е*анулись": Шнуров веско оценил решение "упоротых РПЦшников" бороться молитвой с коронавирусом

Сергей Шнуров не смог пройти мимо новости о том, что Кирилл утвердил для РПЦ молитвы против коронавируса.
Сергей Шнуров едко отреагировал на принятие Кирилла Гундаяева молитвы для борьбы с китайским коронавирусом в в
Сергей Шнуров высмеял РПЦ и ее настоятеля Кирилла Гундяева за то, что вместо реальной помощи врачам, они придумали молитвы для победы над коронавирусом. Свой новый стих он опубликовал в Instagram.
"Ну теперь пройдёт зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам,блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение", - написал Шнуров
"Глава РПЦ е*анулся", "Раз,два,три вирус короны Нах.иди", "Это прикол,или правда))?", "Куда катимся?", "Упоротые РПЦшники", "Совсем е*анулись...", "Хоспади, Когда-то в этой стране будут у власти и около нее люди кто с головой дружит.... Просто хотя бы "привет" ей говорит, здоровается", "Россия как же ты дошла до этого днища", "Это важно ... встаёте перед зеркалом и каждое утро произносите мантру " китайская хуйня обойди меня"", "и поклоны. А потом можно приседания", - пишут в комментариях под постом Шнурова.
Ранее в ПЦУ предложили молитвы, чтобы бороться с коронавирусом.
Тем временем предстоятель УПЦ КП и "почетный патриарх" ПЦУ Филарет намекает, что Земле грозит участь Содома и Гоморры в контексте коронавируса.