"Е*анулись": Шнуров веско оценил решение "упоротых РПЦшников" бороться молитвой с коронавирусом

Кирилл Гундяев предлагает бороться с коронавирусом молитвой / Reuters

Сергей Шнуров едко отреагировал на принятие Кирилла Гундаяева молитвы для борьбы с китайским коронавирусом в в

Сергей Шнуров высмеял РПЦ и ее настоятеля Кирилла Гундяева за то, что вместо реальной помощи врачам, они придумали молитвы для победы над коронавирусом. Свой новый стих он опубликовал в Instagram.

"Ну теперь пройдёт зараза,

Слава богу, выдыхай.

Нужно было делать сразу

Текст молитвы. Был бы хайп.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, -

Это вам,блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Есть у нас примеров куча

В житиях отцов святых.

Пусть китайцы русский учат,

А не косят под крутых.

Посреди смертельной битвы

Не сбежишь теперь куда-то.

Посылаем текст молитвы

Мы в Италию и в Штаты.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение", - написал Шнуров

"Глава РПЦ е*анулся", "Раз,два,три вирус короны Нах.иди", "Это прикол,или правда))?", "Куда катимся?", "Упоротые РПЦшники", "Совсем е*анулись...", "Хоспади, Когда-то в этой стране будут у власти и около нее люди кто с головой дружит.... Просто хотя бы "привет" ей говорит, здоровается", "Россия как же ты дошла до этого днища", "Это важно ... встаёте перед зеркалом и каждое утро произносите мантру " китайская хуйня обойди меня"", "и поклоны. А потом можно приседания", - пишут в комментариях под постом Шнурова.

Ранее в ПЦУ предложили молитвы, чтобы бороться с коронавирусом.

Тем временем предстоятель УПЦ КП и "почетный патриарх" ПЦУ Филарет намекает, что Земле грозит участь Содома и Гоморры в контексте коронавируса.