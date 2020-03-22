Коронавирус проник в Букингемский дворец - Елизавета II в опасности

Королева Елизавета II может подхватить коронавирус / Reuters

Коронавирус проник в Букингемский дворец. Заболел работник Букингемского дворца. Врачи отмечают, что ее помощник уже был болен, когда Ее Величество находилась в Букингеме. Об этом говорится в издании The Sun со ссылками на личные источники в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом отправились в изоляцию в Виндзорский замок, чтобы уберечься от коронавируса, но оказалось, что еще до ее отъезда, помощник был инфицирован китайским коронавирусом.

"У работника дворца был положительный результат теста на Covid-19 до того, как королева поехала в Виндзор", - пишет издание.

во дворце работают 500 человек и есть шанс, что больной работник не приближался к Елизавете, тем не менее, королева с мужем изолировались в Виндзорском замке.

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