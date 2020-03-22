Коронавирус проник в Букингемский дворец - Елизавета II в опасности

Коронавирус свирепствует в Лондоне и по всей Британии. Он уже пришел в Букингемский дворец, и королевская семье в опасности.
Коронавирус проник в Букингемский дворец. Заболел работник Букингемского дворца. Врачи отмечают, что ее помощник уже был болен, когда Ее Величество находилась в Букингеме. Об этом говорится в издании The Sun со ссылками на личные источники в Букингемском дворце.
Королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом отправились в изоляцию в Виндзорский замок, чтобы уберечься от коронавируса, но оказалось, что еще до ее отъезда, помощник был инфицирован китайским коронавирусом.
"У работника дворца был положительный результат теста на Covid-19 до того, как королева поехала в Виндзор", - пишет издание.
во дворце работают 500 человек и есть шанс, что больной работник не приближался к Елизавете, тем не менее, королева с мужем изолировались в Виндзорском замке.
Ранее стало известно, что звезда сериала Остаться в живых подхватил коронавирус.
Также тест на коронавирус оказался позитивным у князя Монако Альбера. Он уже самоизолировался и регулярно сообщает сообщает о болезни.