Голая Мадонна в ванне прикрыла соски розочками и показала грудь

Мадонна показала грудь / YouTube

Звезда мирового масштаба Мадонна неожиданно записала откровенное домашнее видео и показала голое фото, чтобы обратить на себя внимание.

Мадонна решила напомнить о необходимости карантина, и по ее мнению, лучший способ это сделать - показать грудь.

Певица решила напомнить, что коронавирус не подвержен дискриминации - он одинаково заражает и бедных и богатых, и молодых и старых. Поэтому стоит соблюдать правила карантина.

"Нет! Дискриминации Covid-19", - подписала она свой манифест.

При этом на видел Мадонна сидит голая в ванной с ароматическими добавками и лепестками цветов, так что вода стала белая. Она сидит так, что едва скрывает соски под водой, прижимая грудь к коленям и держится за краны. При этом она провозглашает свой манифест.

Голая Мадонна / Главред

Голая Мадонна / Главред

На фото, которое Мадонна добавила к посту, она откинулась немного назад, и поменяла позу в ванной - лепестки роз прикрыли соски на ее голой груди, а вода подчеркнула контраст между ее белоснежной грудью и загоревшей кожей.

Голая Мадонна / Instagram

Ранее российская блогерша Марьяна Ро решила показать интимное фото во время карантина.