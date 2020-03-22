Коронавирус обнаружили у музыканта из Bon Jovi

Дэвид Брайан заболел коронавирусом/ Instagram

Эпидемия коронавируса затронула еще других знаменитостей. В США коронавирус подтвердили у американского клавишника и бэк-вокалиста группы Bon Jovi Дэвида Брайана.

Об этом Дэвид Брайан сообщил в своем Instagram.

Дэвид Брайант сообщил, что болеет уже неделю, его тест на коронавирус оказался позитивным. Результаты пришли 21 марта, но самоизолировался Брайан уже давно. Сейчас ему становится все лучше и лучше.

"Пожалуйста, не бойтесь! Это грипп, а не чума. Я нахожусь на карантине уже неделю. Когда буду чувствовать себя лучше, то снова пройду обследование на коронавирус, чтобы убедиться, что здоров. Помогайте друг другу и это скоро закончится", - сказал Дэвид Брайан.

На утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 больных. Наибольшее количество зараженных в Нью-Йорке. Среди них 340 летальных случаев и 176 человек выздоровели.

До этого стало известно, что коронавирус уже проник в Букингемский дворец.

Ранее звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом.

Кроме того, тест на коронавирус оказался позитивным у князя Монако Альбера. Он уже самоизолировался и регулярно сообщает сообщает о болезни.