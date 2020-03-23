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Харви Вайнштейн заболел коронавирусом

23 марта 2020, 00:13

Осужденный на 23 года заключения скандальный продюсер Харви Вайнштейн оказался позитивным на коронавирус Covid-19.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / Reuters

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который между судами пребывает в тюрьме Нью-Йорка оказался позитивным на коронавирус Covid-19.

Пока Зарви Вайнштейн был в тюрьме Нью-Йорка он заразился коронавирусом, сообщает Deadline.

Когда Харви Вайнштейна перевели в тюрьму строгого режима Венде, которая расположенная в городе Олден в округе Эри, штат Нью-Йорк, к востоку от Буффало, у него обнаружили коронавирус.

В соответствии с политикой, согласно которой они "не могут комментировать медицинскую карту лица", представители Департамента исправительных учреждений штата Нью-Йорк не ответили на запрос о прямом подтверждении. "Наша команда ... еще не слышала ничего подобного", - сказала в воскресенье глава PR-службы Вайнштейна Джуда Энгельмайер.

"Я не могу сказать вам, чего я не знаю", - добавил личный представитель продюсера.

Ранее стало известно, что 11 марта Харви Вайнштейна осудили на 23 года заключения по обвинениям в изнасиловании и сексуальным домогательствам.

Ранее Вайнштейну удалось выиграть сразу несколько дел и снять с себя все обвинения.

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