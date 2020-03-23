"Трусы лишние, горошинки прекрасны": проказница Ефимова топлес показала интимное фото

Юлия Ефимова / Instagram

Российская пловчиха и эпатажная участница сразу 2 олимпиад Юлия Ефимова поделилась откровенными фото в своем Instagram.

Юлия Ефимова показала сочные формы на пляже на Гаваях, демонстрируя, чем занимается во время карантина.

"Дух Алохы", - подписала фото Эфимова.

На фото Ефимова позирует на коленках топлес на пляже, стыдливо прикрыв обнаженную грудь венком из цветов. На голову она также примерила "цветочный" венок, а свежий загар соблазнительно контрастирует с белоснежной кожей на груди.

Юлия Ефимова / Instagram

"Тема сисек не раскрыта", "Грудь потрясающая, трусы лишние", "Вот это да , настоящая Алоха !!! Браво Юляша !!!", "Очень красиво", "Надеюсь, это не единственное фото", "Это противозаконно быть такой принцессой", "Кто тебя фоткал?", "Горошинки прекрасны", "My god ;-)", "Боже мой. Ты Богиния ", "Сиськи", "Спортсменочка прелесть!", "Проказница...", - пишут в комментариях.

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