"Полностью выздоровела": Ольга Куриленко открыла, как излечилась от коронавируса

Ольга Куриленко / Instagram

Украинка Ольга Куриленко, которая работает в США, рассказала, как перенесла коронавірус и вылечилась.

Все подробности о болезни Ольга Куриленко опубликовала в Instagram.

"Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!!", - написала она.

Ольга Куриленко / Instagram

Ранее Ольга Куриленко рассказала, что в Лондоне врачи не лечат коронавирус, а просто оставляют людей на карантине.