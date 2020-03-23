"Немецкое порно": Лолита в прозрачном белье записала, как пыхтит на домашнем видео

Российская певица Лолита решила записать провокационное видео личного характера, на котором позирует в сексуальном прозрачно белье.
Певица Лолита Милявская решила напомнить про себя провокационными кадрами и необычным публичным занятием.
Свое домашнее видео Лолита решила опубликовать в Instagram.
"Чистка унитазов - сплошное удовольствие на карантине"
На видео она показывает голую грудь в прозрачном лифчике, которая ритмично двигается вместе с тяжелым ритмичным дыханием. Потом оказывается, что полуголая Лолита тыкает ершиком в унитаз, а потом показывает вспотевшее лицо.
"Таааак))) прекрати всем показывать красивую грудь ))) Вот ёршик можно ))", "Да ладно,Вам, свой же унитаз", "Где такое белье приобрести можно?", "Какой-то несовременный интерьер", "А я уж подумала, немецкое порно...", "В фитнес не надо ходить. Лучше с ершиком чудить. Он сто потов из тебя выгоняет и короновирус убивает. Лолик, вы лучше всех. Вы нам продлеваете наш смех!!!!!! Орел любит вас. Ловите приветик от нас", "А после этого пришла домработница и реально сделала уборку в туалете", - пишут в комментариях.
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