"Немецкое порно": Лолита в прозрачном белье записала, как пыхтит на домашнем видео

Лолита Милявская / Instagram

Певица Лолита Милявская решила напомнить про себя провокационными кадрами и необычным публичным занятием.

Свое домашнее видео Лолита решила опубликовать в Instagram.

"Чистка унитазов - сплошное удовольствие на карантине"

На видео она показывает голую грудь в прозрачном лифчике, которая ритмично двигается вместе с тяжелым ритмичным дыханием. Потом оказывается, что полуголая Лолита тыкает ершиком в унитаз, а потом показывает вспотевшее лицо.

Лолита / Главред

Лолита / Главред

"Таааак))) прекрати всем показывать красивую грудь ))) Вот ёршик можно ))", "Да ладно,Вам, свой же унитаз", "Где такое белье приобрести можно?", "Какой-то несовременный интерьер", "А я уж подумала, немецкое порно...", "В фитнес не надо ходить. Лучше с ершиком чудить. Он сто потов из тебя выгоняет и короновирус убивает. Лолик, вы лучше всех. Вы нам продлеваете наш смех!!!!!! Орел любит вас. Ловите приветик от нас", "А после этого пришла домработница и реально сделала уборку в туалете", - пишут в комментариях.

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