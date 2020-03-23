Красотка порноактриса щегольнула голой грудью на сексуальных фото

Наоми Вудс (Naomi Woods, настоящее имя — Элисса Алексис (Elissa Alexis), дата рождения - 1 июня 1996 года) — американская порноактриса и эротическая модель.

Родилась и выросла в городе Майами-Бич, штат Флорида. О других аспектах ее детства и юношества известно крайне мало. В 2015 году, когда Алексис исполнилось 19 лет, она взяла псевдоним Вудс начала сниматься в порно.

С тех пор она поработала со студиями Bang Bros, Brazzers, Naughty America, Girlfriends Films, Mofos, Reality Kings, Lethal Hardcore, Jules Jordan Video, Evil Angel, Hard X и Blacked.

В январе 2017 года ее выбрали Pet of the Month (Киской месяца) журнала Penthouse.

По состоянию на 2020-й Вудс снялась более чем в 140 порнофильмах и порнороликах.

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