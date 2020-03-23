У звезды Доктора Кто и Другой мир трагедия в семье из-за коронавируса

София Майлз / Twitter

У британской актрисы Софии Майлс от коронавируса умер отец, который боролся с ним в больнице.

София Майлз написала своим поклонникам, что из-за коронавирусная эпидемия забрала ее отца.

"RIP Питер Майлз. Мой дорогой папа умер всего несколько часов назад. Это был Коронавирус, который, наконец, забрал его", - сказала она в сообщении в Twitter

До этого она опубликовала семейное фото с отцом и братом.

"Мой отец, мой брат и я. Хорошее воспоминание, чтобы поделиться, учитывая то, что папа переживает сейчас", - писала она до этого.

София Майлз с братом и отцом / twitter

На ее страницу уже второй день присылают сообщения с поддержкой и соболезнованиями. Люди также пишут друг другу о необходимости самоизоляции и общественной ответственности.

"Покажите это всем знакомым, которые не воспринимают коронавирус всерьез. Это то, что поставлено на карту. Соболезнования бедной женщине и ее отцу", - написали в одном из комментариев.

Ранее София уже писала, что ее отец болел Паркинсоном. Коронавирусная инфекция окончательно подорвала его здоровье.

До этого австралийский актер Карл Урбан призвал всех самоизолироваться, носить маски и перчатки.

Ранее Ольга Куриленко заявила, что она выздоровела от коронавируса.

Накануне стало известно, что Харви Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме Нью-Йорка.

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