У звезды Доктора Кто и Другой мир трагедия в семье из-за коронавируса

У знаменитой актрисы, которая сыграла в Другом мире, Трансформерах и Докторе Кто близкий погиб из-за коронавируса.
У британской актрисы Софии Майлс от коронавируса умер отец, который боролся с ним в больнице.
София Майлз написала своим поклонникам, что из-за коронавирусная эпидемия забрала ее отца.
"RIP Питер Майлз. Мой дорогой папа умер всего несколько часов назад. Это был Коронавирус, который, наконец, забрал его", - сказала она в сообщении в Twitter
До этого она опубликовала семейное фото с отцом и братом.
"Мой отец, мой брат и я. Хорошее воспоминание, чтобы поделиться, учитывая то, что папа переживает сейчас", - писала она до этого.
На ее страницу уже второй день присылают сообщения с поддержкой и соболезнованиями. Люди также пишут друг другу о необходимости самоизоляции и общественной ответственности.
"Покажите это всем знакомым, которые не воспринимают коронавирус всерьез. Это то, что поставлено на карту. Соболезнования бедной женщине и ее отцу", - написали в одном из комментариев.
Ранее София уже писала, что ее отец болел Паркинсоном. Коронавирусная инфекция окончательно подорвала его здоровье.
До этого австралийский актер Карл Урбан призвал всех самоизолироваться, носить маски и перчатки.
Ранее Ольга Куриленко заявила, что она выздоровела от коронавируса.
Накануне стало известно, что Харви Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме Нью-Йорка.
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