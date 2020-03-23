Идрис Эльба заразил жену коронавирусом

Идрис Эльба заразил коронавирусом жену / Reuters

Идрис Эльба вначале марта сообщил, что подхватил коронавирус на съемочной площадке, и самоизолировался дома. Однако, его жена Сабрина Даур не стала оставлять его одного, и был с ним, из-за чего также заразилась коронавирусом.

О своем диагнозе она сообщила в интервью Опре Уинфри в эфире программы Oprah Talks, для которой они с мужем звонили по Facetime из изоляции в Нью-Мексико.

Сабрина ни капли не жалеет, что осталась с мужем, и рассказала, как они забавно проводят время. Оба болеют коронавирусом бессимптомно, но саомизолировались, чтобы не заразить еще кого-то. Свое решение она объяснила "инстинктом жены", и не жалеет.

"Я не чувствую никаких симптомов, которые люди ожидают при коронавирусе, что, конечно, очень странно. Возможно, ситуация изменится в ближайшие недели, я буду держать вас в курсе", - сказала она во время шоу.

Сабрина рассказала поподробней об играх, в которые они играют с мужем вдвоем в изоляции.

Ранее звезда Доктора Кто и Другого мира призналась, что ее отец умер от коронавируса.

До этого австралийский актер Карл Урбан призвал всех самоизолироваться, носить маски и перчатки.

Также актер из Игры престолов заболел коронавирусом.