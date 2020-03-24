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"Что за тату на попе?": Глюкоза развратно светонула "пирожочек" на пикантном фото

24 марта 2020, 01:34

Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза поделилась пикантным фото с отдыха.

Гллюкоза
Гллюкоза / Instagram

Российская певица Наталья Ионова показала, как отдыхает во время карантина на море, и засветила интимные части тела на горячем фото.

Глюкоза показала в Instagram сочные ягодицы на откровенном фото.

"Я сижу на дереве. А вы где?", - подписала она фото.

На снимке Наталья Ионова сидит на ветке дерева, раздвинув ноги, демонстрируя внушительную попу и соблазнительные ягодицы. Крошечное бикини позволило Глюкозе похвастаться стройной фигурокой и аппетитными ножками.

Глюкоза
Глюкоза / Instagram

Поклонники не сдержались, и завалили Глюкозу провокационными комментариями, намекая на ее развратную позу.

"Пирожочек", "КрасотА", "Ну и дура! Отдыхай дома с детьми!", "Наталья, фигура супер", "Наташа, вы очень красиво сидите на дереве! А я сижу на совещании, хотя посидел бы лучше на дереве!", "Похоже присела в туалет", "понятно, какого то зверя увидела", "Интересно что за тату на попе?", "Амазонка!", "Что за пироженка?", "Сколько же в тебе Нежности!", - пишут в комментариях.

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коронавирус Глюкоза Наталья Ионова новости шоу бизнеса
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