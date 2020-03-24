"Трусы маловаты, жопень подустала": Серябкина публично оголилась на интимных кадрах

Оля Серябкина / Instagram

Российская певица Оля Серябкина, которая выступает под псевдонимом Molly, поделилась интимными со съемок нового клипа.

Molly засветила грудь в своем Instagram.

"Все съемки отменены. Самое время делиться старыми бэками, которые вы ещё не видели. Листайте вправо, найдёте там видео из клипа, который уже никогда не выйдет. Угадаете, на какой трек?)", - пишет Серябкина.

На фото она позирует в крошечном черном бикини-лифчике, который не скрывает ее огромную грудь, а наоборот - увеличивает ее. Грудь Серябкиной так и норовит выпрыгнуть из крошечного бикини и предстать перед благодарной публикой во всей красе. В то же время трусы-шорты с сеточкой на ягодицах и бедрах только создают впечатление одетости - Серябкина бесстыже светит ягодицами на стоянке и на улицах города, где снимался клип, соблазняя своих поклонников сексуальным телом.

"Красотка , конечно, но жирок подвисает", "и мне нравится, не зря ж на неё подписана))) но, или трусы маловаты или подвисает))", "не забывай ск ей лет", "аху*нный жирок", "То ли еще бодет после карантина", "где ты там жирок увидел? Фигура ахрененная", "у тебя за то все селеконавая а у не е все свое", "Жирише капец , лучше не надо было это выкладывать", "так она уже и не девочка...за 30 перевалило", "Жопень что то под устала", "Облапал нашу Серябу! ревную", "beautiful vodka", "Не пытались штрафовать за прогулки по улице в таком откровенном виде?) У нас точно хоть в трусах ходи, а заграницей законы ведь другие или я ошибаюсь?)", "Отлично выглядиш) и костюмчик огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Глюкоза развратно светонула "пирожочек" на пикантном фото.