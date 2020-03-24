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Участник Radiohead объявил о заболевании коронавирусом

24 марта 2020, 16:01

Музыкант из группы Radiohead подозревает у себя коронавирусную инфекцию.

коронавирус
коронавирус / Reuters

Гитарист британской группы Radiohead Эд О'Брайен 10 дней испытывает симптомы, напоминающие грипп, заявил он в интервью Uproxx.

51-летний музыкант Эд О'Брайен заявил, что может быть больным коронавирусом.

Гитарист болеет уже 10 дней. До этого симптомы были похожи на грипп или ОРВИ, но недавно он потерял способность чувствовать вкус и запах.

"Я прогуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса, - сказал он. - Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода великолепная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо", - объявил он.

Позже в своем Instagram О'Брайен предупредил, что не проверялся на коронавирус, потому что "достать тест непросто", и сам он считает, что тестирование следует проводить среди пожилых и уязвимых членов сообщества.

"Я ожидаю полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", - заверил он поклонников.

Стало известно, что Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции.

Ранее актер Идрис Эльба заразил жену Сабрину Даур коронавирусом, пока они вместе было в самоизоляции.

Украинка Ольга Куриленко выздоровела от коронавируса на карантине в Лондоне.

До этого стало известно, что Харви Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме Нью-Йорка.

Radiohead новости шоу бизнеса коронавирус музыка
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