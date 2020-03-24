Блондинка-порнозвезда похабно похвасталась телом на откровенных фото

Алексис Форд (настоящее имя - Даниэлль Лагри, дате рождения - 24 апреля 1988 года) — американская порноактриса и модель.

Родилась в 24 апреля 1988 года в городе Глендэйл, штат Нью-Йорк. Сразу после школы пошла работать в стриптиз. Затем начала сниматься в эротических фотосессии.

В сентябре 2009-го популярная порностудия Адам и Ева предложили Лагри сняться в порно. Та взяла псевдоним Алексис Форд и согласилась.В июне 2012 году девушка стала "Киской месяца" журнала Penthouse, а также снималась в эротических фотосессиях для журнала Fox. По состоянию на 2020-й год Форд снялась в 163 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порноактриса Дженис Гриффит с лукавинкой и похабинкой изогнулась на сексуальных фото. До этого молодая порноактриса Абелла Дэнжер похвасталась телом на откровенных фото.